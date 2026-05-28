На Замоскворецкую линию метро поступили 24 вагона "Москва-2026"

На Замоскворецкой линии метро продолжается обновление поездов. На зеленую ветку поступили еще 24 вагона самой современной серии "Москва-2026". Теперь парк данной линии на 70% состоит из новых поездов.

В столичном метро провели опрос нескольких тысяч пассажиров. 64% респондентов отметили, что технологичные поезда серии "Москва" являются их самыми любимыми. В новых составах есть сквозные удобные проходы, более 400 разъемов для зарядки, обновленные сиденья без металлических стыков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.