"Новости дня": почти 450 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности масштабно отпразднуют в Москве. По всему городу подготовили около 450 праздничных мероприятий.

Одной из главных площадок станет парк "Зарядье", где состоится показ коллекций российских дизайнеров в формате театрализованного представления с танцевальными номерами. В парке "Сокольники" гостей ждут творческие мастер-классы, спектакли кукольного театра и семейные квесты.

Праздничная программа также пройдет в библиотеках, музеях и культурных центрах столицы. Подробнее – в программе "Новости дня".