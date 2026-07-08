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Новости

08 июля, 06:15

Город

"Новости дня": почти 450 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности

"Новости дня": почти 450 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности

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День семьи, любви и верности масштабно отпразднуют в Москве. По всему городу подготовили около 450 праздничных мероприятий.

Одной из главных площадок станет парк "Зарядье", где состоится показ коллекций российских дизайнеров в формате театрализованного представления с танцевальными номерами. В парке "Сокольники" гостей ждут творческие мастер-классы, спектакли кукольного театра и семейные квесты.

Праздничная программа также пройдет в библиотеках, музеях и культурных центрах столицы. Подробнее – в программе "Новости дня".

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