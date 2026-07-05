Молодожены в России все чаще отдают предпочтение камерным свадьбам

Молодожены все чаще отказываются от пышных торжеств в пользу более камерных форматов. Об этом рассказала трендвотчер Ольга Злаказова.

По ее словам, на изменения повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, выросло поколение, которое привыкло к жизни в социальных сетях и стало менее ориентироваться на "показную" сторону праздников. Во-вторых, молодые люди стараются рационально подходить к организации свадьбы. В-третьих, уходит запрос на шаблонные сценарии торжества.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.