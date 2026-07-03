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03 июля, 14:00

Спорт

Москвичей приглашают на серию спортивных фестивалей

Москвичей приглашают на серию спортивных фестивалей

Эксперт предположил, что Испания обыграет Португалию на матче ЧМ-2026

"Москва – столица спорта": состоялся турнир по настольному теннису для профи и любителей

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Фотозоны и угощения подготовили для участников ночного велофестиваля в Москве

Движение ограничат на западе Москвы 4 июля из-за велогонки "Столица"

В Москве 3 и 4 июля перекроют ряд улиц из-за велофестиваля

В выходные в Москве пройдут сразу несколько спортивных мероприятий. Главной площадкой станет спорткомплекс "Лужники", где 4 июля состоится "День московского спорта".

Участников ждут более 20 тематических зон, встречи с известными атлетами и большой музыкальный концерт. В тот же день на Арбате пройдет "Ночь московского спорта".

В Большом Строгинском затоне пройдет фестиваль "Заряд Фест". Кроме того, в парке "Крылатские холмы" откроется новая трасса для горных велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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