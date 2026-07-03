Москвичей приглашают на серию спортивных фестивалей

В выходные в Москве пройдут сразу несколько спортивных мероприятий. Главной площадкой станет спорткомплекс "Лужники", где 4 июля состоится "День московского спорта".

Участников ждут более 20 тематических зон, встречи с известными атлетами и большой музыкальный концерт. В тот же день на Арбате пройдет "Ночь московского спорта".

В Большом Строгинском затоне пройдет фестиваль "Заряд Фест". Кроме того, в парке "Крылатские холмы" откроется новая трасса для горных велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.