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01 июля, 15:30

Спорт

Футбольный турнир в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Москве

Футбольный турнир в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Москве

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В России отмечают День ветеранов боевых действий. В Москве ему посвящен ряд мероприятий, одним из которых стал футбольный турнир на стадионе "Космос-Арена".

На поле вышли 6 команд. В них вошли участники СВО и ветераны российского и советского спорта. Среди них – игроки сборной России и обладатели кубка СССР.

Соревнования проходят по правилам мини-футбола. В основе – командный дух и поддержка болельщиков. На турнир многие пришли семьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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