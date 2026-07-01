Футбольный турнир в честь Дня ветеранов боевых действий прошел в Москве

В России отмечают День ветеранов боевых действий. В Москве ему посвящен ряд мероприятий, одним из которых стал футбольный турнир на стадионе "Космос-Арена".

На поле вышли 6 команд. В них вошли участники СВО и ветераны российского и советского спорта. Среди них – игроки сборной России и обладатели кубка СССР.

Соревнования проходят по правилам мини-футбола. В основе – командный дух и поддержка болельщиков. На турнир многие пришли семьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.