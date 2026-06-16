Россиянам напомнили о праве на пятидневный отпуск перед свадьбой

Россияне могут взять до пяти календарных дней неоплачиваемого отпуска в связи с подготовкой к свадьбе. Об этом напомнили в Минтруде России.

Для оформления достаточно подать письменное заявление работодателю. В ведомстве уточнили, что в таком отпуске отказать нельзя. Эти дни не входят в ежегодный оплачиваемый отпуск и доступны даже сотрудникам, находящимся на испытательном сроке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

