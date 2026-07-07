Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Кедровая"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы утвердили проект планировки территории транспортного узла "Кедровая". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Объект расположится между Станиславскими прудами и Калужским шоссе. В его состав будут входить наземный городской транспорт и станция Троицкой линии метро, которую строят.



Рядом появятся многоуровневый паркинг, подземные гаражи, административно-деловые комплексы с гостиницей, ярмарка с катком. Ожидается, что на территории транспортного узла смогут работать около 6 тысяч человек.

Там, где будет развязка, поставят современные остановки, дополнительные светофоры. Кроме того, специалисты благоустроят территорию рядом.

Ранее Собянин рассказал, что в историческом здании веерного депо на Комсомольской площади в Москве появится новое общественное пространство. Работа над проектом ведется вместе с РЖД.