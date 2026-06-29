Пассажиры прошли по биометрии в московском транспорте свыше 200 млн раз

Пассажиры прошли по биометрии в московском транспорте свыше 200 миллионов раз. До конца 2026 года сервис станет доступен на всех Московских центральных диаметрах. Сейчас в системе зарегистрированы более 880 тысяч пользователей.

Для оплаты поездки необходимо зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", привязать банковскую карту и пройти через турникет с соответствующим стикером. Стоимость одной поездки по биометрии составляет 71 рубль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.