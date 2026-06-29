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29 июня, 21:40

Спорт

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра спел "Седую ночь" в шапке-ушанке

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/patrice.evra

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра исполнил песню Юрия Шатунова "Седая ночь" в шапке-ушанке. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике Эвра исполняет фрагмент песни и затем заявляет, что любит Москву. По его словам, с российской столицей у него связана победа "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2008 года, а также победа французской сборной на чемпионате мира 2018 года.

Ранее британский певец Джеймс Блант, автор хита You're Beautiful, опубликовал в соцсетях селфи на природе в меховой жилетке и шапке-ушанке с гербом России.

Блант сопроводил пост мелодией From Russia with Love. После этого пользователи из РФ поддержали исполнителя, однако часть подписчиков из других стран возмутилась и призвала "отменить" знаменитость.

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