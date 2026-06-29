29 июня, 21:40Спорт
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра спел "Седую ночь" в шапке-ушанке
Видео: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/patrice.evra
В ролике Эвра исполняет фрагмент песни и затем заявляет, что любит Москву. По его словам, с российской столицей у него связана победа "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2008 года, а также победа французской сборной на чемпионате мира 2018 года.
Ранее британский певец Джеймс Блант, автор хита You're Beautiful, опубликовал в соцсетях селфи на природе в меховой жилетке и шапке-ушанке с гербом России.
Блант сопроводил пост мелодией From Russia with Love. После этого пользователи из РФ поддержали исполнителя, однако часть подписчиков из других стран возмутилась и призвала "отменить" знаменитость.