В Минстрое заявили, что в будущем россияне смогут жить без плановых отключений воды

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Ежегодные летние отключения горячей воды могут в будущем отменить в России. Об этом заявил глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Журналист опубликовал в своем канале в MAX видео, где спрашивает у министра, доживут ли нынешние поколения россиян до отказа от профилактических отключений горячей воды.

"Доживем когда-нибудь", – ответил Файзуллин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. Мишустин подчеркнул, что нужно продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией.

Для этого, по словам Мишустина, необходимо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах и модернизации, закупить оборудование, после чего провести конкурсные процедуры и сами работы.

