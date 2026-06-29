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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1 719 человек. Еще больше 5 тысяч человек получили ранения, рассказал спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес.

Он также добавил, что повреждения получили 855 зданий, а 189 – полностью разрушены.

Землетрясение, которое признали самым сильным за 126 лет, произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 ощущались в штате Яракуй на северо-западе страны. Из-за ЧП действует чрезвычайное положение.

Для того чтобы Венесуэла могла восстановиться после случившегося, Европейский союз выделит 5 миллионов евро. Помимо этого, активирован европейский механизм гражданской защиты, а в зону ЧП направлены поисково-спасательные команды, пожарные и медперсонал из нескольких стран.

