Полиция пресекла факты спекуляции бензином в Иркутске

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Полиция выявила и пересекла четыре факта перепродажи топлива перекупщиками в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

Выяснилось, что задержанные перепродавали бензин по кратно завышенной цене. В одном случае торговля шла возле территории АЗС, а в трех остальных – через Сеть. Также правоохранители нашли десятки канистр, которые были подготовлены спекулянтами для последующей продажи.

В частности, полицейские под видом покупателей приехали на встречу с одним молодым человеком, который разместил в интернете объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр.

В итоге в отношении нарушителя составили административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии". Аналогичные материалы составлены еще в трех случаях.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что в стране сформирован достаточный объем запаса топлива для обеспечения внутреннего рынка. Он признал, что ажиотаж на российском рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%.

