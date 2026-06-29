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29 июня, 21:19

Происшествия

Главным подозреваемым в стрельбе в Штаде оказался гражданин ФРГ с турецкими корнями

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marcus Golejewski

Главным подозреваемым в стрельбе в Штаде оказался 45-летний гражданин ФРГ с турецкими корнями, сообщила руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль в ходе пресс-конференции.

По ее словам, он родился в Германии и жил в районе Ганновера. Полиция знала о нем, однако он не считался человеком, который мог представлять опасность для окружающих.

Шуоль добавила, что все погибшие – сотрудники учреждения по уходу за детьми или службы опеки. Предварительно, злоумышленник мог пойти на преступление из-за конфликта вокруг прав опеки над его 3-месячной дочерью. Девочка находилась в учреждении вместе с матерью, они не пострадали.

Стрельба рядом с центром по уходу за детьми и подростками в Штаде произошла 29 июня. В результате пять человек погибли на месте, еще один – умер в больнице. Правоохранителям удалось задержать трех человек, включая главного подозреваемого.

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