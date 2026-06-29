"Активные граждане" выберут название для улицы на юге столицы

Фото: проект "Активный гражданин"

Проект "Активный гражданин" предлагает горожанам новое голосование, в котором можно будет поделиться мнением о названии улицы на юге столицы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о Проектируемом проезде № 5108, который расположен в Бирюлеве Западном и Бирюлеве Восточном. История этой территории тесно связана с Павелецким направлением Московской железной дороги (МЖД). Здесь находилось вагонное депо, чьи работники в 1941 году ушли добровольцами на фронт. Теперь об их подвиге напоминает мемориал.

Чтобы увековечить память павших работников депо, проезд предлагается назвать улицей Героев-Железнодорожников. Участники голосования могут поддержать инициативу, указать свой вариант или оставить решение вопроса на усмотрение специалистов.

"Активные граждане" ранее уже поддержали название "Улица Академика Зильбера" для безымянного проезда в Щукине, а в районе Раменки появился целый кинематографический квартал с улицами в честь Василия Ланового, Фаины Раневской, Алексея Баталова, Андрея Миронова, Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая и других.

Голосование доступно пользователям с полной и стандартной учетной записью на портале mos.ru. Участникам начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов".



Ранее на платформе "Активный гражданин" прошло голосование по восстановлению исторического облика дома № 4 на Тверской улице. По итогам опроса 78% респондентов высказались за возвращение скульптур, которые украшали крышу здания с конца 1930-х годов.

