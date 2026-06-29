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Капитан захваченного ВМС Франции Deliver содержался под стражей 26–28 июня, после чего был отпущен, сообщили ТАСС в прокуратуре Марселя.

Отмечается, что он был задержан после того, как танкер прибыл на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер 26 июня. В воскресенье, 28 июня, его отпустили, после чего он вернулся на судно.

Ранее директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин указал на то, что санкции Евросоюза против России не могут являться юридическим оправданием для задержания судов.

Он отметил, что санкции ЕС – односторонние меры, при этом Россия максимально использует политико-дипломатические методы, включая Совбез ООН, для защиты свободы судоходства.

