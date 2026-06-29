Собянин: еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного БПЛА, который летел на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на российскую столицу началась в понедельник, 29 июня. По последним данным, число ликвидированных воздушных целей достигло 9.

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 29 июня нейтрализовали 209 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

