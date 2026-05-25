"Деньги 24": таксисты столкнулись со снижением прибыли в Москве

Таксисты столкнулись со снижением прибыли на фоне роста расходов. По результатам опросов, у 81% участников отрасли снизилась выручка, у 90% упала прибыль, а у 60% выросла кредиторская задолженность.

Также 69% опрошенных сообщили об увеличении налоговой нагрузки. При этом стоимость поездок продолжает расти. Средняя цена 1 километра пути в такси Москвы составила 72,99 рубля. Это на 5,8% больше, чем год назад. Средний чек поездки вырос на 11% и достиг 928 рублей.

