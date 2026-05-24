Эксперт перечислил страны-заменители для армянских овощей и фруктов

У России есть страны-заменители для армянских овощей и фруктов, сообщил независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. По его словам, Турция, Китай, Сербия и Южная Африка могут поставлять необходимую продукцию.

Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, минеральной воды и продукции нескольких коньячных заводов. Россельхознадзор также заявил о возможных проблемах с ввозом овощей и фруктов. Армения поставляет в Россию абрикосы, персики, виноград, хурму, помидоры, огурцы и зелень.

