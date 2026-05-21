21 мая, 18:30Мэр Москвы
Собянин: новые промышленные предприятия в Москве внедряют зеленые технологии
В Москвы выросло число компаний, создающих собственные инновационные решения. На новых производственных площадках внедряют зеленые технологии и принципы замкнутого цикла. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
Мэр отметил, что Москва занимает ведущие позиции среди регионов в ряде высокотехнологичных отраслей, включая авиационную, ракетно‑космическую и медицинскую.
