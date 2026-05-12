Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо и станции "Новорижская"

В Москве строят электродепо "Новорижское", которое будет обслуживать поезда новой Рублево-Архангельской линии метро. Завершить работы планируют к концу 2027 года. Ход работ на объекте оценил Сергей Собянин.

По словам мэра, готовность депо оценивается в 15%. В настоящее время завершаются подготовительные и земляные работы, ведется устройство монолитных конструкций и монтаж сборного железобетона.

Также в следующем году планируется открыть одноименную станцию, которая на первом этапе станет конечной Рублево-Архангельской линии. В дальнейшем ее продлят до Красногорска.

