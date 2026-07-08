Проект "Пляжный драйв" стартует в Москве 11 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве 11 июля начнет работу проект "Пляжный драйв", в рамках которого каждые выходные будут проводиться бесплатные тренировки, мини-турниры и мастер-классы под открытым небом, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что проект станет частью "Лета в Москве". Две главные площадки "Пляжного драйва" заработают в центре пляжных видов спорта "Динамо" и на берегу Химкинского водохранилища, рядом со станцией метро "Водный стадион". Посетить мероприятия можно будет до 6 сентября.

Программа включает в себя тренировки по йоге, зумбе, бачате и растяжке, мини-турниры по волейболу, мастер-классы звезд пляжных видов спорта. Бесплатные занятия рассчитаны на любой уровень подготовки и подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Гостям предоставят весь необходимый инвентарь, участникам мероприятий нужно будет лишь взять с собой удобную спортивную одежду, обувь и воду. Присоединиться к тренировкам могут все желающие от 7 лет. Зарегистрироваться можно будет прямо на месте, но для мастер-классов нужна предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что более чем на 50 парковых территориях в Москве созданы условия для яркого и разнообразного отдыха. Для летнего семейного отдыха доступны свыше 750 объектов инфраструктуры. Это бассейны, пикниковые зоны, спортивные площадки, сцены в рамках фестиваля "Театральный бульвар", шатер для цирковых представлений в "Сокольниках".

