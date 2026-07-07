Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Лето в Москве" подготовил программу в честь Дня семьи, любви и верности. С 8 по 14 июля на площадках проекта можно будет посетить семейный фестиваль, познакомиться с варганом и написать картину. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Спорт и творчество

8 июля в 17:00 на флагманской площадке "Мой район" в парковой зоне на улице Лукинской пройдет концертная программа "Ромашковая Русь". Зрителей ждут народные песни, фольклорные композиции, хороводы, вокальные и хореографические номера.

В тот же день с 17:00 до 21:30 возле станции метро "Верхние Лихоборы" состоится "Стритбаскет-тур". На площадку доставят мобильный корт с баскетбольным кольцом. Гости смогут понаблюдать за играми профессиональных команд, познакомиться с баскетболом три на три, поучаствовать во флеш-турнирах и конкурсах, а также получить призы.

Вход на оба мероприятия свободный.

Также 8 июля в 19:00 на площади у театра танца "Гжель" состоится концерт "Семья – любви великой царство" с выступлениями артистов и творческих коллективов, живой музыкой и танцевальными номерами.

С 9 по 12 июля на Чистопрудном бульваре пройдут художественные мастер-классы. Участники освоят разные техники и научатся рисовать на пленэрах.

На флагманской площадке "Мой район" на улице Лукинской с 11:00 до 14:00 состоится мастер-класс по работе с нейросетями. Участники научатся применять искусственный интеллект для решения бытовых и рабочих задач, в том числе создавать цифровых помощников с помощью "ГигаЧата" и инструментов с открытым кодом.

В 19:00 там же пройдет лекция об основах генеалогии. Слушатели узнают, как начать поиск сведений о предках, какие архивные и цифровые ресурсы использовать и как составить родословное древо.

10 июля с 14:00 до 15:00 на площади Славы (Волгоградский проспект, владение 119) пройдет открытая встреча с участником спецоперации в рамках проекта "Молодежь Москвы". Он расскажет о работе в боевой команде, важности навыков беспилотного пилотирования и оказания первой помощи.

Концерты и мастер-классы

10 июля с 16:00 до 20:00 перед Дворцом культуры "Московский" на флагманской площадке "Мой район" состоится фестиваль семьи, любви и верности "Там, где живет любовь". В программе – концерт с участием российских звезд, выступления детских коллективов, шоу неоновых мыльных пузырей, мастер-классы по созданию семейных оберегов, росписи сердечек и рисованию совместных картин, а также квесты, игры с аниматорами и занятия по мультипликации для детей.

В 18:00 в парковой зоне на улице Лукинской организуют сеанс одновременной игры в шахматы – участникам предстоит сразиться с опытным тренером.

В парке "Сосенки" (улица Тимуровская, дом 7) с 18:00 до 20:00 пройдет музыкальный вечер участников главных телешоу страны. В частности, суперфиналистка проекта "Ну-ка, все вместе" Валерия Белова исполнит произведения в жанрах соул и джаз, а также хиты 1980-х и нулевых. Также на сцену выйдет гитарист Лео – четвертьфиналист шоу "Голос" и солист Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Кроме того, для гостей выступит финалистка проекта "Голос. Дети" Юлия Гаврилова.

С 19:00 до 20:00 на площадке в парковой зоне пройдет встреча для любителей настольных игр. Для гостей подготовили стратегии, детективы, викторины и экономические симуляторы.

В 20:00 в ландшафтном парке "Южное Бутово" (улица Южнобутовская, дом 36) выступит духовой оркестр "Серебряные трубы" с авторскими композициями и кавер-версиями популярных песен.

Вместе с тем с 10 по 12 июля в арт-студиях № 1 и 2 на Петровском бульваре пройдут бесплатные мастер-классы по рисованию. Гости смогут присоединиться к занятиям:



12:00 и 16:00 – "Мама-кошка. Нарисуем портрет";

13:00 и 17:00 – "Хороший день. Создадим иллюстрации";

14:00–14:45 – "Семейные ценности. Нарисуем яркий семейный портрет";

15:00–15:45 – "Солнечное настроение. Создадим пленэрный рисунок";

18:00–18:45 – "Моя семья. Нарисуем пейзажный семейный этюд".

11 июля киностудия "Союзмультфильм" проведет на фестивальной площадке "Московских сезонов" на улице Краснодарской мастер-классы по созданию мультфильмов. Под руководством мастеров дети придумают идею, разработают персонажей и снимут собственный мультфильм. Занятия пройдут в 12:00, 12:45 и 13:30.

В Южном Бутове на площадке "Мой район" (улица Южнобутовская, дом 36) 11 июля в 12:00 пройдут сразу два мастер-класса. На занятии "Городские этюды" участники напишут картину под руководством художника, а на мастер-классе "Мыломания: пенные творения" создадут собственное мыло, подобрав ароматы и цвета.

В 17:00 на этой же площадке представят спектакль "Твоя Москва", основанный на теплых воспоминаниях и лирике. В конце гостям предложат кофе, который артисты приготовят прямо на сцене.

На площадке "Мой район" в парке 70-летия Победы (улица Цюрупы, дом 13) 11 июля в 17:00 состоится концерт "Этот прекрасный мир" с участием студии "Фиеста", вокалистов группы "Альянс" и ансамбля ветеранов "Сударушка".

В парке "Сосенки" (улица Тимуровская, дом 7) с 17:00 до 21:00 пройдет большой концерт с выступлениями Сергея Филиппова, Елизаветы Долженковой, Андрея Гризли и Лены Смородиной.

Цирковое шоу и призы

В парке 850-летия Москвы (вход № 17, улица Поречная, дом 6) 11 июля каждый час с 18:00 до 20:00 будут показывать спектакль "Сказочные сны" – цирковое представление с ходулистами, жонглерами, гимнасткой, ростовыми куклами и клоунами. После каждого показа организуют мастер-класс.

11 и 12 июля с 11:00 до 21:00 в летнем клубе "Москва" будет работать фотозона бренда Feel Moments. За отметку в соцсетях гости смогут покрутить колесо фортуны и получить комплименты от бренда.

В это же время на площадке будут проходить мероприятия академии парикмахерского искусства "Долорес". Все желающие смогут воспользоваться услугами стилистов и поучаствовать в розыгрыше бесплатного комплимента от бренда.

Творческие мастер-классы

На фестивальной площадке "Московских сезонов" на улице Краснодарской 11 и 12 июля в шале "Мама, папа, я" пройдут мастер-классы, где участники будут расписывать различные предметы и придумывать дизайны для упаковок.

В эти же дни в творческой мастерской на фестивальной площадке на улице Грекова можно будет создать семейные фотоальбомы, карту маршрутов для путешествия, наборы семейных игр, меню и декор блюда, а также расписать именные горшки и высадить растения.

А на площадках "Московских сезонов" на улицах Стартовой, Руднева и на Ореховом бульваре можно будет создать семейные панно, настольные игры, альбомы и подставки для украшений.

На улицах Городецкой и Перерве, а также на площади Славы работают кинодома. В них гости изучают профессии и пробуют себя в разных ролях на сцене и на съемочной площадке. Там можно снять пластилиновый мультфильм и немое кино, создать кинохлопушку и разыграть летние этюды.

Также на Чистопрудном бульваре и площадках на улицах Хачатуряна и Авиационной проведут мастер-классы по живописи, росписи по дереву, работе с мастихином и выжиганию.

Кроме того, 12 июля в 12:00 перед аркой главного входа ВДНХ покажут церемониал Кремлевской школы верховой езды. Всадники в исторических костюмах продемонстрируют элементы российских конных ритуалов.

13 июля в 16:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" на Тверской площади пройдет лекция "Финансовое здоровье". Эксперт управления продаж продуктов благосостояния Московского банка Сбербанка Сати Кадырова расскажет о планировании расходов, работе с накоплениями и капиталом, а также о сервисах для контроля финансов.

14 июля в 16:00 на той же площадке менеджер по инвестиционным и страховым продуктам в канале "Премьер" Московского банка Сбербанка Ирина Щурова прочитает лекцию о персональных данных.

Кроме того, 13 и 14 июля в 10:00 можно будет посетить экскурсию по смотровой площадке Казанского вокзала.

14 июля в 20:00 на Мясницкой улице, дом 30, строение 1, пройдет мастер-класс "Первое знакомство с варганом". Посетители освоят базовые приемы игры на этом древнем инструменте – можно использовать свой варган или взять его у организатора.

На площади Революции на площадке "Московских сезонов" пройдут соревнования ретрогеймеров. В будни они открыты с 12:00 до 21:00, в выходные – с 11:00 до 21:00. Ежедневно там формируют рейтинг игроков по дисциплинам Pac-Man, Mortal Kombat 3 и International Superstar Soccer. Лучшие игроки недели выйдут в финал и получат призы, а по итогам сезона победителей наградят ретроконсолями в стиле "Лета в Москве".

Вместе с тем до 6 сентября на площадках "Московских сезонов" работают "Домики добра". По будням они открыты с 12:00 до 21:00, по выходным и праздникам – с 11:00 до 21:00. Там принимают подарки для участников спецоперации, детей из новых территорий и животных из приютов.

Кроме того, 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности мероприятия пройдут и на ВДНХ. Основная их часть состоится у павильона № 57 и на северной петле кольцевой дороги. Например, в 18:30 ожидается Всероссийский парад семьи.