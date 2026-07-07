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07 июля, 15:31

Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Решетова рассказала о травле в подростковом возрасте

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Блогер Анастасия Решетова в шоу "Дерзкая готовка" впервые рассказала о школьной травле, с которой столкнулась в подростковом возрасте, сообщает "Радио 1".

Она призналась, что причиной агрессии со стороны одноклассниц была ее внешность. По словам телеведущей, она рано начала выглядеть взрослее сверстниц, из-за чего стала объектом зависти и буллинга. Однажды конфликт между ними закончился дракой.

"Меня девочки побили после школы просто за то, что "у тебя там длинные ноги и попа, и грудь, и поэтому ты всем нравишься" – коленкой в лоб. Пойдем поговорим вдвоем на одну", – рассказала Решетова.

Она вспомнила, что после инцидента вернулась домой с синяками на лице, однако решила ничего не рассказывать родным. Блогер уточнила, что это был не единственный подобный случай за время обучения в школе.

Долгое время, продолжила Решетова, она терпела такое отношение, потому что ей казалось, что смирение – это правильный путь, из-за чего она не пыталась активно противостоять обидчикам.

Ранее в Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом. По мнению парламентариев, организацию необходимо наделить различными функциями. В их числе – создание единых стандартов профилактики травли и понятный алгоритм действий для родителей и школ. Авторы инициативы считают, что это позволит сделать помощь доступной и понятной для семей, а также снизит вероятность затягивания конфликтов.

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