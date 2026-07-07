В МИД Словакии заявили, что не приостанавливали выдачу виз россиянам

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Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений. Об этом рассказали РИА Новости в МИД Словакии.

В министерстве подчеркнули, что это произошло из-за возможностей посольства в Москве, а также в связи с актуальными приоритетами на время летних месяцев.

Например, приоритет отдается студентам, которые начинают учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных соревнованиях.

Визовый центр также скорректировал информацию на сайте – теперь там указано, что прием заявлений "был ограничен" в июле и августе. В приоритетном порядке продолжат приниматься заявления тех, кто подается на национальную визу категории D с целью образования, воссоединения семьи и посещения специальных мероприятий.

Кроме того, будут приниматься заявления спортсменов для получения шенгенской визы категории С.

Ранее появилась информация, что визовый центр в Словакии приостановил прием заявлений на выдачу шенгенских виз 7 июля – в этом и следующем месяце граждане России смогут оформить документы только для того, чтобы посетить республику для участия в спортивных мероприятиях. Однако ограничения не затронут оформление национальных виз, документы принимаются независимо от цели поездки.

Записи тех, кто уже записался на подачу документов для оформления шенгенской визы с туристическими, деловыми и гостевыми целями, аннулированы. Сервисный сбор обещали вернуть полностью.

Позже в посольстве республики в России заявили, что ограничение приема заявлений временное и связано с техническими причинами.

