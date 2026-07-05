Мэр Москвы рассказал о создании дорожной сети для промышленного кластера

В Краснопахорском районе построят более 5 километров дорог для обслуживания промышленного кластера. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

По словам мэра, появятся новые проезды, остановки наземного транспорта, тротуары и современное уличное освещение. В частности, будет организован заезд и съезд на Варшавское шоссе. Благодаря этому появится транспортная связь с ближайшими населенными пунктами ТиНАО, с Подольском, а также с четырьмя линиями рельсового каркаса.

Завершить строительство дорог планируют в 2027 году. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.