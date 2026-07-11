Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 03:10

Город

"Новости дня": в Хамовниках благоустроят четыре набережные

"Новости дня": в Хамовниках благоустроят четыре набережные

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В столичном районе Хамовники в этом году обновят сразу четыре набережные – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Общая длина обновленного пространства составит более 5 километров.

На набережных приведут в порядок дороги, пешеходные зоны и места для отдыха. Их сделают удобнее для жителей и гостей города. Также там появятся площадки для мероприятий и беговые дорожки с мягким покрытием.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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