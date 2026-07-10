Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 06:15

Транспорт

"Новости дня": выделенная полоса заработает на дублере Рублевского шоссе с 11 июля

"Новости дня": выделенная полоса заработает на дублере Рублевского шоссе с 11 июля

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С 11 июля на дублере Рублевского шоссе в районе Крылатское заработает выделенная полоса для общественного транспорта. По ней будут следовать девять маршрутов автобусов и электробусов.

Выделенные полосы сокращают время в пути в 2–4 раза, снижают риск ДТП на 25% и обеспечивают приоритет городскому транспорту. В прошлом году такие полосы появились на 27 участках улиц.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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