Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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09 июля, 14:30

Транспорт

Пассажирам рассказали, что нужно делать при задержке рейса

Пассажирам рассказали, что нужно делать при задержке рейса

Задержки рейсов сохраняются в аэропортах Сочи и Москвы

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В аэропортах Сочи и Москвы сохраняются задержки рейсов. Адвокат Юлия Нитченко рекомендовала пассажирам запрашивать справку о задержке или отмене рейса для предоставления работодателю.

Сейчас задерживается два рейса из Сочи в Москву и три рейса из столицы в Сочи. Большую часть самолетов, вылет которых был отложен после ограничений Росавиации из за соображений безопасности, уже обслужили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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