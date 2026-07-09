Пассажирам рассказали, что нужно делать при задержке рейса

В аэропортах Сочи и Москвы сохраняются задержки рейсов. Адвокат Юлия Нитченко рекомендовала пассажирам запрашивать справку о задержке или отмене рейса для предоставления работодателю.

Сейчас задерживается два рейса из Сочи в Москву и три рейса из столицы в Сочи. Большую часть самолетов, вылет которых был отложен после ограничений Росавиации из за соображений безопасности, уже обслужили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.