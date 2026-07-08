Российские туристы пересаживаются на поезда из-за ограничений в работе аэропортов

Из-за частых ограничений на перелеты российские туристы начали активно выбирать железнодорожный транспорт в качестве альтернативы авиасообщению. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, РЖД оперативно корректируют объем перевозок с учетом спроса. При необходимости увеличивают число вагонов в составах и назначают дополнительные поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.