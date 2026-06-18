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18 июня, 12:30

Транспорт

Адвокат напомнила о правах пассажиров при задержке авиарейсов

Адвокат напомнила о правах пассажиров при задержке авиарейсов

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При задержке авиарейса более чем на 2 часа пассажирам должны предоставить воду, при ожидании свыше 4 часов – организовать питание, рассказала адвокат Елена Сенина. Если задержка превышает 6 часов, авиакомпания обязана обеспечить размещение пассажиров в гостинице.

Кроме того, согласно правилам воздушных перевозок, при задержке рейса более чем на 30 минут пассажир имеет право отказаться от поездки и потребовать возврат стоимости билета, а также возмещение сопутствующих расходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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