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17 июня, 01:30

Транспорт

"Новости дня": новый транспортный узел появится в Бирюлеве Восточном

"Новости дня": новый транспортный узел появится в Бирюлеве Восточном

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Новый транспортный узел появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Он сделает подъезд к строящейся станции метро "Лебедянская" более удобным. Например, рядом со входом в метро сделают парковку, где можно будет оставить автомобиль, чтобы пересесть на общественный транспорт.

Также недалеко построят торгово-развлекательный центр с магазинами, фудкортом и игровыми комнатами для детей. Кроме того, на протяжении новой улично-дорожной сети появятся дополнительные остановки наземного городского транспорта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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