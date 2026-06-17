17 июня, 01:30Транспорт
"Новости дня": новый транспортный узел появится в Бирюлеве Восточном
Новый транспортный узел появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Он сделает подъезд к строящейся станции метро "Лебедянская" более удобным. Например, рядом со входом в метро сделают парковку, где можно будет оставить автомобиль, чтобы пересесть на общественный транспорт.
Также недалеко построят торгово-развлекательный центр с магазинами, фудкортом и игровыми комнатами для детей. Кроме того, на протяжении новой улично-дорожной сети появятся дополнительные остановки наземного городского транспорта.
Подробнее – в программе "Новости дня".