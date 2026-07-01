Новости Москвы: продолжается реконструкция ж/д станции Лосиноостровская

Реконструкция железнодорожной станции Лосиноостровская продолжается в Москве. Планируется обновить платформы, входные группы и турникеты по стандартам московского транспорта. Станцию интегрируют в единую транспортную систему столицы.

На улице Высоцкого в Таганском районе закончили ремонт. Специалисты обновили более двух тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы провели в несколько этапов.

Шествие механических верблюдов провели на Чистых прудах – событие стало одной из интерактивных программ фестиваля "Театральный бульвар". Зрителям уже представили более 300 спектаклей, а в ближайшую неделю запланировано около сотни театральных постановок, концертов, занятий по актерскому мастерству.

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