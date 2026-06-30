Эксперт заявила, что очереди на АЗС в Москве исчезнут в ближайшие две недели

Ситуация с очередями на заправках в Москве нормализуется в ближайшие две недели, заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, дефицита топлива нет, а очереди возникают из-за ажиотажного спроса и тревожности населения, которые нарушают логистические цепочки.

Цены у федеральных сетей остаются стабильными, небольшие скачки наблюдаются у независимых заправщиков, которые вынуждены закупать топливо исключительно на бирже.

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