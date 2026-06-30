Эксперт рассказал, как изменение цен на топливо влияет на стоимость авиабилетов

Цены на авиакеросин не оказывают существенного влияния на стоимость авиабилетов, рассказал экономист Александр Быстров.

По его словам, топливо составляет около 30–40% в структуре себестоимости перелета, однако даже при увеличении его стоимости примерно на 7% итоговое подорожание билета будет находиться в пределах 1–2%. Такое изменение, отмечает эксперт, практически незаметно для пассажиров.

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