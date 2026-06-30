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30 июня, 15:30

Экономика

Эксперт рассказал, как изменение цен на топливо влияет на стоимость авиабилетов

Эксперт рассказал, как изменение цен на топливо влияет на стоимость авиабилетов

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Цены на авиакеросин не оказывают существенного влияния на стоимость авиабилетов, рассказал экономист Александр Быстров.

По его словам, топливо составляет около 30–40% в структуре себестоимости перелета, однако даже при увеличении его стоимости примерно на 7% итоговое подорожание билета будет находиться в пределах 1–2%. Такое изменение, отмечает эксперт, практически незаметно для пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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