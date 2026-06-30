30 июня, 07:15Экономика
Вице-премьер Новак сообщил о максимальной загрузке российских НПЗ
Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.
Он также поручил регионам повысить эффективность распределения топлива и продолжить мониторинг цен. Особое внимание на совещании уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании.
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