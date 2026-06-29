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29 июня, 22:15

Экономика

Правительственный штаб для контроля рынка топлива заработал в круглосуточном режиме

Правительственный штаб для контроля рынка топлива заработал в круглосуточном режиме

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Правительство России создало круглосуточный штаб для мониторинга ситуации на рынке топлива. Он предназначен для предотвращения перебоев с поставками.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что из-за ажиотажа спрос на топливо вырос на 20–30%. По словам Владимира Путина, на внутренний рынок уже направлены ранее накопленные объемы топлива, а нефтеперерабатывающие заводы работают на высоких мощностях. Также усилен контроль за отраслью.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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