Собянин: в Москве началось строительство центра инноваций и импортозамещения

В Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения "Технопарк Щербинка". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На этот масштабный проект город выделил инвестору землю на пересечении Рязановского шоссе с проспектом Славского. Технопарк будет состоять из двух корпусов высотой в 4 и 5 этажей. Там сделают 6 блоков с отдельными входами, где расположатся научно-исследовательские помещения, конструкторские и проектные бюро.

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