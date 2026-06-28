Сроки сдачи новостроек в России начали переносить чаще. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас почти 60% объектов вводят в эксплуатацию позже запланированного срока. Годом ранее этот показатель составлял 40%.

Покупатели могут требовать компенсацию за нарушение сроков передачи жилья. Специалисты рекомендуют сначала попытаться урегулировать вопрос с застройщиком в досудебном порядке. Если договориться не удастся, компенсацию можно взыскать через суд.

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