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28 июня, 09:45

Общество

Сроки сдачи новостроек в России начали переносить чаще

Сроки сдачи новостроек в России начали переносить чаще

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Сроки сдачи новостроек в России начали переносить чаще. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас почти 60% объектов вводят в эксплуатацию позже запланированного срока. Годом ранее этот показатель составлял 40%.

Покупатели могут требовать компенсацию за нарушение сроков передачи жилья. Специалисты рекомендуют сначала попытаться урегулировать вопрос с застройщиком в досудебном порядке. Если договориться не удастся, компенсацию можно взыскать через суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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