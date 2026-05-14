Сергей Собянин подвел итоги конкурса "Педагоги года Москвы"

Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице подвели итоги конкурса "Педагоги года Москвы", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Учителем года стал преподаватель физики школы № 2100 Константин Проскуряков. Воспитателем года выбрали Павла Дементьева из школы № 1210. Лучшим педагогом-психологом признан Владимир Лукашин из школы № 1589, а лучшим логопедом – Ирина Геращенко из школы № 1151. Также первое место среди дефектологов заняла Екатерина Любкевич из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната № 30 имени К. А. Микаэльяна.

Мэр напомнил, что также появилась новая номинация, посвященная памяти Геннадия Старунова. Он был учителем ОБЖ в школе имени маршала В. И. Чуйкова и спасателем-волонтером, на регулярной основе принимал участие в военно-патриотических проектах.

В 2022 году Старунов стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России", а затем в качестве добровольца ушел на СВО, где героически погиб при выполнении боевой задачи.

"Лауреаты номинации – учителя, которые внесли особый вклад в военно-патриотическое воспитание столичных школьников. В этом году победителем стал Иван Бондюков, педагог дополнительного образования из школы № 1409", – рассказал градоначальник.

Кроме того, лучшим молодым учителем признана Мария Петряева. Она преподает русский язык и литературу в школе № 1317. В командной номинации среди начинающих специалистов победили учитель английского языка Татьяна Евдокимова, учителя физкультуры Егор Евстратов и Никита Нерсесян, учитель русского языка и литературы Кристина Коломиец, а также учитель истории и обществознания Дмитрий Чурилов из школы № 1591.

Абсолютным победителем в номинации "Сердце отдаю детям" для педагогов допобразования стал Тимур Ашуров из Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Приз зрительских симпатий получила преподаватель информатики из Первого Московского кадетского корпуса Карина Казакова.

Глава города поздравил учителей с заслуженными наградами. По его словам, их профессионализм, искренность и любовь к своему делу навсегда остаются в сердцах учеников.

Ранее Собянин рассказал, что в столице работают порядка 100 тысяч педагогов, большинство из которых имеют высшую квалификационную категорию. Он напомнил, что в городе организовали обучение преподавателей инженерных и IT-направлений по работе с новым оборудованием, а также разработали онлайн-курсы повышения квалификации на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) для учителей, которые готовят школьников к ЕГЭ.