Новость о строительстве метро повышает цены на квартиры в Москве на 12%

Квартиры в районах Москвы, где планируется продление линий метро, могут дорожать примерно на 12%. Такие данные приводят аналитики рынка недвижимости.

За период строительства станции метро, который в среднем составляет около 6 лет, стоимость жилья увеличивается примерно на 83%. При этом строительство новых автомобильных дорог и развязок может приводить к росту цен на недвижимость до 95%.

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