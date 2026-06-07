Врач напомнила грибникам о риске отравлений

С началом грибного сезона в Подмосковье врачи напоминают о мерах предосторожности. Эндокринолог Анна Гончарова отметила, что грибные яды представляют собой группу токсинов, действие которых зависит от вида гриба и других факторов.

Наиболее уязвимы к отравлению дети и люди с небольшой массой тела. Неопытным грибникам специалисты рекомендуют собирать только хорошо знакомые грибы – белые, подосиновики и лисички.

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