Ветераны боевых действий приняли участие в патриотическом фестивале в Москве

Патриотический фестиваль на уличной площадке Объединения культурных и досуговых центров СВАО на Полярной улице собрал 22 мая около 200 активистов, общественных деятелей, участников СВО и неравнодушных жителей северо-востока столицы. Центральным событием стали встречи с ветеранами боевых действий Владиславом Гусевым и Александром Шелковым. Они рассказали о волонтерских проектах столицы и их роли в поддержке военнослужащих.



На патриотическом фестивале также работали площадки по изготовлению маскировочных сетей и других предметов первой необходимости. Их вместе с гуманитарным грузом направят бойцам СВО. Помимо этого, организовали пространство, где можно было больше узнать о работе ресурсного центра "Мосволонтер" и написать письмо военнослужащим на передовой.



Система поддержки участников СВО, выстроенная в столице, охватывает несколько направлений, отметил ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев. Она включает в себя гуманитарные акции, городские проекты и волонтерские инициативы.



"Волонтерские объединения сегодня работают во всех округах Москвы: это и локальные инициативы, и городские проекты. Например, в Южном Медведкове на улице Молодцова с первых дней СВО активисты помогают военнослужащим: изготавливают востребованные на передовой изделия, а также направляют на передовую другие необходимые бойцам вещи. В Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Москве ежедневно оказывают сотни услуг: помогают оформить меры социальной поддержки, получить юридические и психологические консультации, подобрать программы реабилитации, обучения и трудоустройства. С начала работы Единого центра оказано уже свыше 500 тысяч услуг. Благодаря волонтерским штабам, районным инициативам и работе Единого центра поддержка участников СВО и их семей стала важной частью жизни города", – заявил Гусев.



Свой вклад в эту работу вносит Московская ассоциация ветеранов СВО, добавил он. Координаторы проекта есть в каждом округе: они помогают участникам спецоперации после возвращения домой включаться в общественные инициативы. Отдельное направление работы Ассоциации связано с наставничеством и воспитательной работой с молодежью. Для этого запущен проект "Город сильных": ветераны СВО возьмут шефство над группами из 7–9 школьников. Во внеурочное время они будут проводить для учеников мастер-классы и спортивные занятия, организовывать экскурсии по памятным местам, а также участвовать с ними в волонтерской деятельности.



В Москве последовательно развивают форматы общения молодежи с героями специальной военной операции, рассказал участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой. Одной из таких площадок стал патриотический клуб "Город героев Москва", запущенный в этом году. В его рамках ветераны СВО встречаются со студентами вузов и колледжей, обсуждают с ними вопросы служения стране и участия в общественных инициативах. Эту же линию продолжают "Уроки мужества", которые уже вошли в регулярную практику столичных учебных заведений.



"Патриотическое воспитание должно опираться на реальные примеры мужества и служения Родине. Сегодня такими примерами становятся ветераны специальной военной операции. Я регулярно встречаюсь со старшеклассниками на "Уроках мужества", рассказываю о своем жизненном пути, о том, как через волонтерство и проектную деятельность уже в подростковом возрасте можно помогать другим. В Северо-Восточном округе, например, работают проекты "МНОГОпомощь", "Сила в своих", волонтерский клуб "Созвездие первых". Их участники формируют помощь по конкретным запросам бойцов и направляют ее военнослужащим. Эта работа не прекращается ни на день, к ней может присоединиться каждый", – заявил Шелковой.

Помимо встреч с участниками СВО, город активно запускает и другие проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, добавил Шелковой. В прошлом году столица впервые провела смены в трех спортивно-патриотических лагерях. В этом летнем сезоне их география станет еще шире, суммарно они смогут принять свыше 13 тысяч человек. Также на базе столичных школ и колледжей на постоянной основе действуют более 500 патриотических клубов. Как рассказал участник СВО, воспитанники ухаживают за мемориалами в честь Героев Великой Отечественной войны, работают с архивными документами и выезжают в экспедиции по местам боевой славы.

