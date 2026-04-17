Ученый Марьинский: регистрации случаев лихорадки денге на территории РФ пока нет

В России разработали вакцину против лихорадки денге, которая передается через комариные укусы, сообщили специалисты. Какие еще болезни переносят эти насекомые и есть ли риск заразиться от них в столичном регионе, расскажет Москва 24.

"Развивается достаточно быстро"

Российские ученые создали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки денге. Клинические испытания начнутся в ближайшее время, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, вакцина создана по обращению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Других деталей о разработке и сроках исследований она не привела.



Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, характерное для тропического и субтропического климата, и передается через укусы комаров рода Aedes. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в Россию было зафиксировано 178 завозных случаев, в то время как в 2024-м – 283. Основные симптомы – лихорадка, головная боль и кожная сыпь. В тяжелой форме возможны сильные боли в животе, кровотечения и нарушение кровообращения. Однако в большинстве случаев инфекция протекает без серьезных последствий.



Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что весной и летом нужно соблюдать меры профилактики болезней, которые передаются через комаров.

В частности, речь идет о дирофиляриозе – природно-очаговом паразитарном заболевании, которое встречается преимущественно в регионах с тeплым и влажным климатом. В ведомстве подчеркнули, что специалисты проводят мониторинг численности, пораженности и распространения комаров по всей стране, а также комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил в разговоре с Москвой 24, что самостоятельно выявить переносимые комарами заболевания невозможно. В таких случаях требуется лабораторная ПЦР-диагностика.

"Начало заболевания может быть одинаковым, развитие идет своим путем, каждый раз возможны разные исходы. С точки зрения территории Москвы сейчас температура окружающего воздуха для размножения комаров не очень благоприятна – преобладают отрицательные температуры, и для них это тяжелый климат. Учитывая тенденцию к потеплению, возможно, лет через 100 тропические комары появятся и у нас, но пока ожидать их рано", – сказал специалист.

По словам врача, симптомы лихорадки денге и дирофиляриоза в начальной стадии развития заболевания идентичны.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Организм реагирует на вирусные инфекции одинаково. Первые признаки – снижение работоспособности, слабость, усталость, медленное повышение температуры до высоких цифр. Сначала человек может не придать значения – ощущение как при простуде. А дальше все развивается достаточно быстро и сильно: появляется сыпь, высокая температура, нарушается сознание. Это очень серьезные заболевания.

При этом специалист отметил, что для массовой вакцинации на территории России необходимости нет.

"У нас таких неприятностей не случалось, и вряд ли скоро это произойдет. Лихорадка денге и дирофиляриоз не передаются от человека к человеку, только через комара. Вакцину стоит делать целенаправленно перед поездкой в тропическую страну, чтобы не заболеть и не привезти "экзотику", – добавил Кондрахин.

"Белая стена"

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что поводов для переживания у жителей столичного и других регионов в данном случае нет.

"Кровососущие комары могут быть чрезвычайно эффективными переносчиками целого букета заболеваний – вызываемых не только вирусами и бактериями, но даже круглыми червями. Однако жителей России можно сразу успокоить: абсолютное количество возбудителей заболеваний и паразитов, передаваемых комарами, – это тропические или субтропические существа", – сказал он.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Мы часто жалуемся на долгую, снежную, холодную зиму, но на самом деле она служит белой стеной, защищающей территорию страны и ее жителей от огромного разнообразия тропических болезней.

Эксперт согласился, что лихорадка денге – исключительно тропическая и субтропическая проблема. Территорию России напрямую она пока не затрагивает. По его словам, климат меняется, ареалы обитания комаров тоже, за этим тщательно следят. Но регистрации случаев лихорадки денге на территории России пока нет.

"Дирофиляриоз – заболевание, вызываемое паразитированием в организме человека небольшого круглого червя (глиста) рода Dirofilaria, что переводится как "злая нить". Их личинки попадают к человеку вместе с укусом комара. Жизненный цикл дирофилярий эволюционно заточен под собак, кошек и других хищных млекопитающих, человек для них не самый лучший хозяин", – отметил эксперт.

В абсолютном большинстве случаев серьезных проблем это заболевание не вызывает. Чаще всего червь локализуется под кожей, вокруг него возникает уплотнение, извлечь его обычно несложно (исключительно врачом). Серьезной долгосрочной угрозы здоровью это чаще всего не несет, добавил специалист.

"Дирофиляриоз регистрируется на территории России пока достаточно редко – в южных регионах Европейской России (например, в Ростовской области). Врачи там осведомлены о нем. Севернее случаев регистрации совсем мало, хотя за последние годы их стали регистрировать и там. Но жителям Московского региона думать о том, что комар передаст им личинку дирофилярии, совершенно не стоит – вероятность исчезающе мала", – подчеркнул биолог.

Кроме того, в любой тропической стране правила взаимодействия с кровососущими комарами совершенно иные, чем в России.

"У нас комар укусил – и укусил, смахнули, прибили, никаких проблем. А в Таиланде, Вьетнаме, на Мадагаскаре и других тропических странах лучше, чтобы комары не кусали вообще. Поэтому в тропиках нужно постоянно пользоваться репеллентами, с учетом местности и суточной активности комаров (днем они менее активны)", – сказал эксперт.

Не стоит панически бояться: укус комара в тропической стране не со стопроцентной вероятностью приведет к заболеванию. Но пользоваться репеллентами нужно внимательнее, чем в России, заключил Марьинский.

