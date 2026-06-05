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05 июня, 03:30

Общество

"Новости дня": грибной сезон в столичном регионе начался раньше обычного

"Новости дня": грибной сезон в столичном регионе начался раньше обычного

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В Москве и области грибной сезон стартовал раньше обычного. Тепло и высокая влажность способствовали росту грибов.

По словам кандидата биологических наук Никиты Комиссарова, сейчас можно собирать полевые и лесные шампиньоны, зернистые маслята, подберезовики, ранние белые грибы, майские рядовки и трутовик серно-желтый.

Грибы встречаются в лесах по Савеловскому, Калужскому и Коломенскому направлениям, а также в городских парках. Специалисты напоминают, что собирать грибы следует вдали от дорог и промышленных зон, так как они накапливают токсины.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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