"Новости дня": грибной сезон в столичном регионе начался раньше обычного

В Москве и области грибной сезон стартовал раньше обычного. Тепло и высокая влажность способствовали росту грибов.

По словам кандидата биологических наук Никиты Комиссарова, сейчас можно собирать полевые и лесные шампиньоны, зернистые маслята, подберезовики, ранние белые грибы, майские рядовки и трутовик серно-желтый.

Грибы встречаются в лесах по Савеловскому, Калужскому и Коломенскому направлениям, а также в городских парках. Специалисты напоминают, что собирать грибы следует вдали от дорог и промышленных зон, так как они накапливают токсины.

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