Врач Чернышова предупредила об опасности покупки урожая у дачников

За продажу овощей с огорода дачникам грозят штрафы, предупредили эксперты. Как грамотно реализовать свой урожай и стоит ли его покупать, разбиралась Москва 24.

Только ИП?

Дачники, которые выращивают картофель на приусадебном участке для перепродажи, могут получить штраф, сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

По ее словам, ответственность наступает только при коммерческом использовании урожая с нарушением нормативных требований. Речь о применении несертифицированного посадочного материала, не соответствующего установленным стандартам: например, пророщенных клубней прошлого сезона или семян, приобретенных у частных лиц. Контроль за такими правонарушениями осуществляет Россельхознадзор. Санкция по статье о нарушении правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений (10.12 КоАП РФ) предусматривает штраф в размере от 300 до 500 рублей, рассказала специалист.

Леонова отметила, что в настоящее время массовой практики привлечения граждан по данной статье не наблюдается. Тем, кто намерен продавать овощи с грядок, она порекомендовала приобретать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков и регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В противном случае их деятельность может быть признана незаконным предпринимательством (14.1 КоАП РФ). Штраф по этой статье для физических лиц составляет от 500 до 2 000 рублей, указала эксперт.

Однако ранее юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 пояснила, что продавать излишки урожая, а также собранные в лесу ягоды и грибы можно и без регистрации ИП или самозанятости. Это разрешено делать на рынках и сезонных ярмарках, но только при соблюдении условий: участок дачника не может превышать 50 соток, а урожай должен быть выращен без привлечения наемных работников. Также при себе нужно иметь справку о земельном участке (из администрации или правления товарищества). Торговать возле своего дома, у дороги, у метро и в других местах вне специально отведенных зон нельзя – это расценивается как незаконная предпринимательская деятельность, указала Георгиева.

Также юрист Сергей Багян разъяснил, что россияне имеют право срывать плоды с веток соседских деревьев, если те свисают на их территорию, и это не считается нарушением. Однако он подчеркнул, что такое право не позволяет повреждать само дерево или спиливать ветки – это может быть расценено как причинение имущественного вреда. Кроме того, сбор плодов непосредственно на чужом участке без разрешения тоже может повлечь административную ответственность, предупредил специалист.

Проверка качества

По мнению эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, получить прибыль от продажи овощей с дачного участка крайне сложно.

"Чтобы вырастить хорошую, качественную продукцию, нужны не дешевые химикаты, а высокотехнологичные удобрения, микроэлементы, биологические средства защиты от вредителей и болезней. Все это стоит намного дороже, чем в промышленном сельском хозяйстве, где зачастую используют дешевые пестициды", – рассказала она в беседе с Москвой 24.

В то же время самую чистую и полезную продукцию может вырастить только сам садовод. У себя на участке все будет вкуснее, потому что этот показатель зависит от микроэлементного питания, подчеркнула Воронова.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Излишки урожая можно раздавать соседям. Еще один из способов сохранить его, но без продажи – заготовки, в большом количестве они входят в категорию полезного питания. Это скорее приятная закуска, но не основа рациона.

Кроме того, прекрасным способом "продлить жизнь" излишкам урожая может стать заморозка, которая сохраняет все полезное без соли, сахара и уксуса, добавила специалист.

В то же время врач-терапевт Надежда Чернышова обратила внимание в беседе с Москвой 24, что покупка или принятие в дар товаров даже у знакомых дачников несет в себе риски. Главным образом это касается молочных продуктов.

"Очень важно, чтобы все производилось с соблюдением санитарных норм. Стоит обратить внимание на условия содержания животных: желательно знать репутацию человека и не стесняться попросить справку от ветеринара о здоровье коровы. В связи с тем, что нельзя определить дату производства творога или молока, лучше полагаться на органолептические свойства: то, что можно оценить на вид, запах и вкус", – добавила она.

При малейшем сомнении (творог слишком кислый, имеет неприятный запах, неправильную текстуру, липкость, не говоря уже о зеленом цвете) врач рекомендовала выбрасывать такой продукт.

"Мясо я бы вообще не советовала брать. Особенно опасно покупать свинину с рук, потому что можно заразиться трихинеллезом. Личинки этих червей выглядят как маленькие белые продолговатые зерна риса, которые есть вероятность не погубить при обычной термической обработке", – уточнила эксперт.

По ее словам, ситуация с покупкой свеклы, моркови, картофеля, арбузов и клубники проще, но и здесь есть свои нюансы.





Надежда Чернышова врач-терапевт Зная, что продукция выращивалась в правильных условиях и без перебора с минеральными удобрениями (особенно нитратами), продукты можно употреблять. Но если источник происхождения непонятен, брать не стоит. Особенно это касается арбузов, которые часто накачивают селитрой для быстрого созревания, что может привести к отравлению. Дешевле и безопаснее приобретать в торговых сетях, где продукция исследуется и сертифицируется.

По словам врача, среди наиболее частых проблем, которые вызывает некачественная еда, отравление, иногда даже нитратами, что грозит острой почечной недостаточностью. После этого пациентам даже приходится делать гемодиализ – внепочечное очищение крови.

Также возможно заражение гельминтами: если клубнику обильно удобрили навозом, на ней могут быть яйца паразитов. При плохой очистке продуктов можно заразиться аскаридами и другими паразитическими червями, резюмировала специалист.

