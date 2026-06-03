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03 июня, 19:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказал, откуда берутся камни в желчном пузыре

"Качество жизни": врач рассказал, откуда берутся камни в желчном пузыре

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Желчнокаменная болезнь: откуда берутся камни и когда их нужно удалять? Почему камни в желчном пузыре стали находить даже у молодых?

Может ли диета спровоцировать желчную колику? Могут ли камни спровоцировать рак желчного пузыря? Что делать, чтобы они не образовывались? Что включает чек-ап? Как часто проверяться? В каких случаях может потребоваться госпитализация? Как в Москве реализуется проект "Умная госпитализация"?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-хирург Городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

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