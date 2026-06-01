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01 июня, 23:45

Общество

В детской больнице имени Зои Башляевой прошло мероприятие ко Дню защиты детей

В детской больнице имени Зои Башляевой прошло мероприятие ко Дню защиты детей

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В Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени З. А. Башляевой в Северном Тушино прошло мероприятие "Здоровье и безопасность детей", приуроченное к Международному дню защиты детей. Гостями события, которые пришли в праздник поддержать детей и их родителей, стали депутат Московской городской думы Антон Шкаплеров, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, а также член Общественной палаты Российской Федерации, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов.

Акция прошла в больнице уже в девятый раз и развернулась на площадке перед главным входом в учреждение. Для пациентов, их родителей и медперсонала выступили творческие коллективы, работали зоны различных мастер-классов, павильон здоровья. Асафов выступил на мероприятии с приветственным словом и поздравил всех присутствующих с Днем защиты детей.

"Москва растет и развивается ради людей – и в первую очередь для детей. Столичная система здравоохранения является гарантом сохранения здоровья будущего поколения. Больница имени Зои Башляевой является одним из крупнейших центров детской медицины Москвы. Здесь каждый день решается главная задача – чтобы дети как можно быстрее возвращались к обычной жизни, учебе, своим увлечениям. В больнице врачи используют самые современные технологии и окружают ребят вниманием и заботой. Все это – основные критерии, которых город придерживается в сфере развития медицины", – рассказал Асафов.

Он отметил, что современный стандарт московских учреждений здравоохранения также предусматривает создание комфортных пространств рядом с поликлиниками. В столице на территориях больниц появляются арт-объекты, цветочные композиции, тематические зоны отдыха. Они украшают пространства и помогают пациентам почувствовать себя увереннее. В частности, в 2025 году в семи районах Москвы благоустроили территории общей площадью 15,55 гектара вблизи новых медицинских учреждений.

Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой – одна из крупнейших многопрофильных детских больниц столицы, где оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам. Она была открыта в 1984 году. В 2014 году больница была переименована и получила имя участницы Великой Отечественной войны, заслуженного врача РСФСР, педиатра Зои Алексеевны Башляевой. При участии Башляевой в столице было построено 2 десятка детских поликлиник, 2 роддома, а также появились детские травмпункты. В 2025 году в больнице открыли центр лечения кардиологических заболеваний и амбулаторный центр ранней помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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