25 мая, 12:45Мэр Москвы
Собянин: число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%
Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%. В том числе вмешательства проводят с помощью роботов-ассистентов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Роботизированные системы помогают врачам работать с высокой точностью в труднодоступных зонах. Эндоскопические и лапароскопические вмешательства проводятся через небольшие проколы.
