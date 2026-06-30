Эксперт заявила, что дефицита топлива нет в России

Дефицита топлива нет в России. Об этом заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Также она отметила, что дефицита на территории Московского региона не будет. По словам эксперта, ажиотажный спрос создает разрыв логистических цепочек. Автозаправочные станции своевременно не успевают привозить топливо в рамках той того графика, который был изначально у них запланирован до этого ажиотажа. Специалист отметила важность разумного потребления и разумного подхода к сложившейся ситуации с топливом.

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