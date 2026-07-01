Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за жары

Водителям стоит быть внимательными в жару в Москве, напомнили в столичном Дептрансе. 1 и 2 июля в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

В ведомстве призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Кроме того, машину необходимо проветривать. При недомогании следует прервать поездку.

Пешеходам также рекомендуют не находиться длительное время под солнцем. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.