01 июля, 13:30Транспорт
Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за жары
Водителям стоит быть внимательными в жару в Москве, напомнили в столичном Дептрансе. 1 и 2 июля в городе действует оранжевый уровень погодной опасности.
В ведомстве призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Кроме того, машину необходимо проветривать. При недомогании следует прервать поездку.
Пешеходам также рекомендуют не находиться длительное время под солнцем. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.